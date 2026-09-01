Juve leiht Sarr aus London

Pape Matar Sarr (23) hat seinen Wechsel zu Juventus Turin vollzogen. Laut der offiziellen Transferseite der Serie A wurde der senegalesische Mittelfelspieler von Tottenham Hotspur ausgeliehen. Die Leihgebühr liegt dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Deal soll zudem eine Kaufoption beinhalten, die unter gewissen Umständen verpflichtend werden könnte. Dann würden weitere 28 Millionen Euro aus dem Piemont an die Themse wandern. Sarr lief seit 2021 für die Spurs auf und wurde seinerzeit vom FC Metz verpflichtet.