Rashford: Neustart unter ten Hag

Marcus Rashford (24) hegt offenbar keine Wechselgedanken mehr. Grund ist laut ‚Daily Mirror‘ Manchester Uniteds Verpflichtung von Erik ten Hag. Rashford hoffe, dass der neue Trainer seine zuletzt durchwachsenen Leistungen wieder auf ein höheres Niveau heben kann.

Der Angreifer habe den Vereinsbossen mitgeteilt, dass er in Manchester bleiben will und Verhandlungen über einen neuen Vertrag offen gegenübersteht. Zuletzt wurde dem FC Arsenal, dem FC Liverpool und dem FC Barcelona Interesse an Rashford nachgesagt.