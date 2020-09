Hickey-Poker: Bologna und Hearts einig bei Ablöse

Dem Wechsel von Aaron Hickey in die Serie A steht nichts mehr im Wege. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich Heart of Midlothian und der FC Bologna auf eine Ablöse geeinigt. Demnach werden für den Linksverteidiger umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro fällig. Celtic Glasgow streicht als Ausbildungsklub 30 Prozent der Summe ein.

Hickey wurde auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Münchner gehen aber wie auch der AC Mailand leer aus. Der 18-Jährige soll in den kommenden Tagen nach Italien fliegen, um dort seinen Vertrag zu unterschreiben. In Bologna ist der Youngster fest für die Profis eingeplant.