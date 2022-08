Barças Rennen „gegen die Zeit“ | Rom auf Wolke 7

Zügig und zielführend

Der Deadline Day steht kurz vor der Tür und laut der ‚Mundo Deportivo‘ heißt das für den FC Barcelona: „Endspurt.“ Auch die spanische ‚Sport‘ spricht von einem Rennen „gegen die Zeit.“ Ganz unrecht hat die katalanische Presse nicht, denn hinter ganzen acht Personalien stehen noch Fragezeichen. Auf der Zugangsseite soll noch Marcos Alonso sowie ein Rechtsverteidiger verpflichtet werden. Auf der Abgangsseite steht Pierre-Emerick Aubameyang wohl vor einem Wechsel zum FC Chelsea und Talent Ez Abde soll noch an den CA Osasuna verliehen werden. Zudem gilt es, die Personalien Memphis Depay, Sergiño Dest, Martin Braitwhaite und Miralem Pjanic zu klären. Bedeutet, die Barça-Bosse werden an den letzten beiden Tagen des Transferfensters nochmal richtig ins Schwitzen kommen.

Eiskalt und skrupellos

Selten hat man die AS Rom so euphorisch erlebt. Nach ganzen sieben Jahren steht man seit dem gestrigen 3:0-Erfolg über den AC Monza erstmals wieder an der Tabellenspitze und das trotz starker Konkurrenten. Ein Mann, der zweifelsohne als Gesicht dieses Aufbruchs bezeichnen werden kann, ist Paulo Dybala. Nicht häufig hatte man das Gefühl, dass ein Spieler einen Verein so euphorisieren kann. „Dybala führt“ die Roma, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Mit einem Doppelpack konnte sich der argentinische Angreifer sogar in die Torschützenliste eintragen und durch seine Präsenz auf dem Platz die Mannschaft führen. Auch viele andere italienische Zeitungen sehen in Dybala einen Schlüssel zum Erfolg. Die Römer spielen zwar nicht den schönsten und attraktivsten Fußball, aber man hat das Gefühl, dass die Mannschaft eine gewisse Souveränität ausstrahlt. Sollte man dieses Selbstbewusstsein über die Saison wahren können, so wäre abermals Träumen erlaubt.

Still und heimlich

Die ‚Tuttosport‘ hat eine Liste mit den Investoren des AC Mailand veröffentlicht und ein Name springt dabei besonders ins Auge: LeBron James. Der Star-Basketballer der LA Lakers besitzt Anteile eines Investmentfonds namens Main Street Advisors. Diese Fond-Gesellschaft hält Anteile an den Rossoneri. Auch Rapper Drake gehört zu den Anteilhabern. Für LeBron James ist es nicht das erste Investment in einen Fußball-Klub, denn James hält ebenso Anteile am FC Liverpool. Die Mailänder stehen schon seit geraumer Zeit unter amerikanischer Flagge, denn Haupteigentümer ist die Fond-Gesellschaft Redbird Capital. Aus Marketing-Sicht ist diese Tatsache sicherlich ein positives Zeichen für die Entwicklung des Klubs.