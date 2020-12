VfB: Neuer Mislintat-Vertrag „zeitnah“

Thomas Hitzlsperger ist zuversichtlich, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Sportdirektor Sven Mislintat in Kürze zu verlängern. „Ich hoffe, dass wir das zeitnah vermelden können“, sagte der Vorstandsvorsitzende und Sportvorstand des VfB Stuttgart am Sonntag bei ‚Sky‘. Man müsse nur noch „verschriftlichen, wie wir weiter so zusammenarbeiten können“.

Hitzlsperger weiter: „Sven macht es einem nicht leicht. Er wird das Gleiche über mich auch sagen. Er ist ein sehr guter Verhandler. Er ist hartnäckig und weiß, was er will.“ Mislintat ist seit April 2019 beim VfB Stuttgart tätig. Kürzlich stellte der 48-Jährige im ‚kicker‘ eine Verlängerung in Aussicht. Bedingung sei allerdings, dass Hitzlsperger, bis 2022 unter Vertrag, „auch verlängern“ wird.