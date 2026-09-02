Bayern-Flirt Osorio wechselt

Tief in der Nacht hat Crystal Palace auch den vierten Neuzugang des Deadline Days vorgestellt. Vom FC Midtjylland wechselt Darío Osorio (22) zunächst per Leihe für zwei Millionen Euro zu den Eagles. Im Anschluss greift eine Kaufpflicht von bis zu 30 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Another has landed. 🛬



We are delighted to announce the signing of Darío Osorio from Danish side FC Midtjylland on a season-long loan, with an option to buy. pic.twitter.com/rRusk045CO — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 2, 2026

Auch der FC Bayern hatte sich zuletzt interessiert gezeigt, wirklich konkret wurde es dabei aber nicht. Palace hatte bei der Premier League gleich für drei Neuzugänge sogenannte Deal Sheets eingereicht, um die Transfers auch nach Mitternacht abwickeln zu können. Insgesamt wechselten am gestrigen Dienstag in Osorio, Honest Ahanor (18/Leihe von Atalanta Bergamo; danach FC Chelsea), Ben Chilwell (29/Racing Straßburg) und Quinten Timber (25/Olympique Marseille) gleich vier Profis zum englischen Erstligisten.