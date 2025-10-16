Menü Suche
Vor BVB-Spiel: Bayern bangt um Abwehr-Trio

von Dominik Schneider
Josip Stanisic ist zurück in München @Maxppp
Beim FC Bayern drückt personell der Schuh vor dem großen Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund. Während Minjae Kim (28) aller Voraussicht nach trotz größerer Reisestrapazen im Rahmen der Länderspiele von Südkorea zur Verfügung stehen wird, sieht es bei Raphaël Guerreiro (31) nicht so gut aus.

Der Portugiese fehlt laut ‚Bild‘ seit Montag im Teamtraining, trainierte vorige Woche zudem nur individuell im Fitnessraum. Erst heute Vormittag betrat Guerreiro wieder den Rasen für leichte Übungen mit dem Ball. Auf seine Rückkehr wartet zudem Josip Stanisic (25). Der flexible Defensivakteur laboriert noch an den Folgen eines Innenbandteilrisses im Knie und konnte bislang nicht mit der Mannschaft trainieren. Das Spiel gegen Dortmund kommt womöglich noch zu früh für den kroatischen Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
