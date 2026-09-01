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Premier League

Tottenham bedient sich doppelt bei Chelsea

Tottenham Hotspur legt nochmal doppelt nach. Zwei Chelsea-Profis schließen sich dem Ligakontrahenten an.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Chelseas Nummer zehn: Mykhaylo Mudryk @Maxppp

Tottenham Hotspur schlägt bei zwei Profis des FC Chelsea zu. Fabrizio Romano berichtet, dass sowohl Mykhaylo Mudryk (25) als auch Tosin Adarabioyo (28) von den Blues zu den Spurs wechseln.

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Flügelflitzer Mudryk kommt zunächst auf Leihbasis, kann im kommenden Jahr aber per Kaufoption für umgerechnet rund 87,5 Millionen Euro festverpflichtet werden. Für die Dienste von Innenverteidiger Adarabioyo werden laut Romano acht Millionen Euro plus Boni fällig.

Damit nicht genug: Dem Transfer-Experten zufolge befindet sich zudem Chelsea-Keeper Robert Sánchez (28) auf dem Sprung – leihweise in Richtung Como 1907. Dort folgt er auf den zum AC Monza verliehenen Noel Törnqvist (24).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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