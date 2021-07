FCA: Vertragsoptionen bei Niederlechner & Co.?

Der FC Augsburg arbeitet daran, die im nächsten Jahr auslaufenden Verträge von Rafal Gikiewicz (33), André Hahn (30) und Florian Niederlechner (30) auszudehnen. Großen Druck verspürt Sportchef Oliver Reuter in den Verhandlungen aber nicht, wie er gegenüber dem ‚kicker‘ verrät: „Wir sind natürlich mit dem einen oder anderen im Gespräch. Aber es gibt in einigen Verträgen auch Klauseln, durch die sie sich verlängern, wenn ein Spieler eine gewisse Anzahl von Spielen absolviert hat. Daher ist der Druck gar nicht so groß, wie man von außen vielleicht glaubt.“

Druck hat Reuter dagegen bei der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler. Ein Kandidat auf der Shortlist war dem ‚kicker‘ zufolge auch der Ex-Augsburger Dominik Kohr. Doch ein Transfer kam bekanntlich nicht zustande, der 27-Jährige wurde stattdessen für eine weitere Saison von Eintracht Frankfurt an den FSV Mainz 05 verliehen. Neuester Wunschkandidat ist deshalb Niklas Dorsch (23) von der KAA Gent, bei dem die Fuggerstädter möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen wollen.