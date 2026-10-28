Im Winter: Maza-Transfer immer heißer

Ibrahim Maza ist eines der aufregendsten Talente in der Bundesliga. In der laufenden Saison hat der 20-Jährige bei Bayer Leverkusen noch einmal einen gewaltigen Schritt gemacht und steht aktuell bereits bei sechs Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen. Der Werksklub arbeitet daran, Mazas Vertrag (bis 2030) aufzubessern und zu verlängern.

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Zuletzt hieß es, dass Paris St. Germain den Algerier „um jeden Preis“ verpflichten will. Bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass ein möglicher Wechselzeitpunkt frühestens im kommenden Sommer liegen könnte, doch wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt der Scheichklub „im Vorfeld der Wintertransferperiode konkretes Interesse“ an Maza.

Auch die Spielerseite sei sich des grundlegenden Interesses bewusst, was sich auf die laufenden Vertragsverhandlungen mit Bayer auswirken wird. Durch den Kreuzbandriss von Khvicha Kvaratskhelia (25) könnte sich Paris zum Handeln gezwungen sehen. Zuletzt betonte PSG-Coach Luis Enrique zwar, dass man das Fehlen des Georgiers auch intern auffangen könne, der Hauptstadtklub sei aber jederzeit bereit zu agieren, wenn es nötig ist.

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Laut ‚Sky‘ haben die Franzosen bereits das Interesse an Maza bei Bayer hinterlegt. Dem Vernehmen nach befinden sich auf der Shortlist als möglicher Kvaratskhelia-Ersatz noch fünf weitere Spieler, zu denen auch Paris Brunner (20/AS Monaco) und Said El Mala (20/1. FC Köln) gehören. Das potenzielle Pariser Transferbudget für diesen Winter liegt demnach bei bis zu 80 Millionen Euro.