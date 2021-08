Medien: Mbappé lehnte PSG-Vertrag ab

Kylian Mbappé hat offenbar ein äußerst lukratives Angebot von Paris St. Germain ausgeschlagen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, lehnte der französische Superstar vor zwei Wochen eine Offerte über einen Sechsjahresvertrag ab. Das angebotene Jahresgehalt soll dabei rund 36 Millionen betragen haben – ähnlich wie jenes von Sturmkollege Neymar.

Dem Bericht zufolge hat sich Mbappé für Real Madrid entschieden und möchte schon in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi den 22-Jährigen in der laufenden Wechselperiode ziehen lässt. Da Mbappés Kontrakt 2022 endet, stehen die Pariser unter Druck, eine zeitnahe Lösung zu finden.