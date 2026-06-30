Neuer Klub für Katterbach

Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Noah Katterbach gesichert. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 25-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis inklusive Kaufoption in die Löwenstadt. Gleichzeitig hat der Hamburger SV den Vertrag des Linksverteidigers vorzeitig verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Herzlich willkommen an der Oker, Noah Katterbach! 💙💛



Der 25-Jährige kommt bis Sommer 2027 per Leihe mit Kaufoption vom @HSV an die Hamburger Straße! 🤝



Wir freuen uns auf unsere neue Nummer 3️⃣!

Schön, dass du da bist, Noah! 💪



🔗 https://t.co/nI0Q9RS6K4#wirsindeintracht pic.twitter.com/gYcNlycWXv — Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) June 30, 2026

Katterbach war im Januar 2023 vom 1. FC Köln zu den Rothosen gewechselt, wurde in der Vergangenheit jedoch immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Nach lediglich 27 Pflichtspieleinsätzen für den HSV möchte der Linksfuß seiner Karriere in Braunschweig nun neuen Schwung verleihen. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zeigte sich hochzufrieden mit dem Transfer des Defensivspielers: „Mit Noah verpflichten wir einen Spieler, der bereits auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt Noah mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit wichtige Impulse für die Mannschaft und ihre Führung mit.“