Drama am letzten Spieltag: Bayern überholt BVB und ist Meister – Schalke steigt ab

Der FC Bayern ist Deutscher Meister. Am letzten Bundesliga-Spieltag setzten sich die Münchner in einem dramatischen Saisonfinale mit 2:1 gegen den 1. FC Köln durch. Da im Parallelspiel Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 Punkte ließ und 2:2 spielte, konnten die Mannschaft von Thomas Tuchel am Team von Edin Terzic vorbeiziehen.

Dabei sah es für den FC Bayern zwischenzeitlich so aus, als würde der Titel in diesem Jahr an den BVB gehen. Zwischen der 81. und 89. Minute stand es 1:1 zwischen den Münchnern und Köln nach Toren von Kingsley Coman (8.) und Dejan Ljubicic (81.) – Dortmund war in diesen Minuten Meister.

Meistermacher Musiala

Der Spieler, der den Münchnern letztendlich den Titel einbrachte, war Jamal Musiala. Vier Minuten zuvor eingewechselt traf der Dribbelkünstler mit einem präzisen Rechtsschuss zum 2:1-Endstand. Den BVB zu Fall brachten die Mainzer Torschützen Andreas Hanche-Olsen (15.) und Karim Onisiwo (24.).

Tore von Raphaël Guerreiro (69.) und Niklas Süle (90.+6) reichten den Schwarz-Gelben unterm Strich nicht. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz rutscht der BVB punktgleich mit den Bayern auf den zweiten Platz ab.

Schalke steigt ab

Während in München nun die Freude nun groß ist, könnte die Stimmungslage in Gelsenkirchen nicht gegensätzlicher sein. Nach einem 2:4 bei RB Leipzig sind die Königsblauen abgestiegen. Der VfB Stuttgart geht in die Relegation.