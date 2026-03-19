DFB-Duell: Schweiz nominiert viel Bundesliga-Power
Beim Testspiel zwischen Deutschland und der Schweiz in der kommenden Woche (Freitag, 20:45 Uhr) trifft die DFB-Elf auf einige aktive und ehemalige Bundesligaakteure. Im vom eidgenössischen Verband veröffentlichten Kader befinden sich ganze 18 Profis, die Erfahrung im deutschen Oberhaus besitzen. Angeführt wird der Kader von den beiden Altstars Granit Xhaka (33/FC Southampton) und Ricardo Rodríguez (33/Real Betis).
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Das Duell gegen das Nachbarland ist eine von zwei Partien der anstehenden Lehrgangsphase, in der Bundestrainer Julian Nagelsmann Spieler ausprobieren kann, die sich für die WM im Sommer empfehlen wollen. Unter anderem sollen Lennart Karl (18) und Jonas Urbig (22) vom FC Bayern München mit an Bord sein. Drei Tage nach dem Spiel gegen die Schweiz trifft Deutschland auf Ghana, Anstoß ist ebenfalls um 20:45 Uhr.
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