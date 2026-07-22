KSC holt Nationalspieler

Der Karlsruher SC steht vor der Verpflichtung von Santeri Väänänen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 24-jährige Mittelfeldspieler am gestrigen Dienstag den Medizincheck absolviert. Der Zweitligist zahle eine Ablöse von 100.000 Euro an Rosenborg BK.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Kontrakt beim norwegischen Traditionsklub wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Beim KSC soll Väänänen, sechsfacher finnischer Nationalspieler, einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.