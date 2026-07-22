Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

KSC holt Nationalspieler

von David Hamza - Quelle: Sky
Santeri Väänänen im Duell mit Alexander Sörloth @Maxppp

Der Karlsruher SC steht vor der Verpflichtung von Santeri Väänänen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 24-jährige Mittelfeldspieler am gestrigen Dienstag den Medizincheck absolviert. Der Zweitligist zahle eine Ablöse von 100.000 Euro an Rosenborg BK.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Kontrakt beim norwegischen Traditionsklub wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Beim KSC soll Väänänen, sechsfacher finnischer Nationalspieler, einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Eliteserien
KSC
Rosenborg
Santeri Leevi Oliver Väänänen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eliteserien Eliteserien
KSC Logo Karlsruher SC
Rosenborg Logo Rosenborg Trondheim
Santeri Leevi Oliver Väänänen Santeri Leevi Oliver Väänänen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert