2. Bundesliga
KSC holt Nationalspieler
@Maxppp
Der Karlsruher SC steht vor der Verpflichtung von Santeri Väänänen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 24-jährige Mittelfeldspieler am gestrigen Dienstag den Medizincheck absolviert. Der Zweitligist zahle eine Ablöse von 100.000 Euro an Rosenborg BK.
Unter der Anzeige geht's weiter
Sein Kontrakt beim norwegischen Traditionsklub wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Beim KSC soll Väänänen, sechsfacher finnischer Nationalspieler, einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden