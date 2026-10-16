BVB: Immer mehr Klubs wollen Albert

Mathis Albert (17) von Borussia Dortmund weckt andernorts Begehrlichkeiten. Laut ‚Sky‘ liegen bereits Anfragen für den Offensivspieler vor. Unter anderem Manchester City soll sich intensiv mit dem US-amerikanischen Nationalspieler (vier Länderspiele) beschäftigen.

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‚Sky‘ führt aus, dass Paris St. Germain den 1,79 Meter großen Rechtsfuß im Sommer 2025 an Bord holen wollte. Zudem seien die Skyblues genauso wie der FC Chelsea in der Vergangenheit bereit gewesen, zwischen 15 und 20 Millionen Euro für Albert auszugeben. An der Strobelallee ist der Youngster kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen.