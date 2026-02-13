Neues Bayer-Juwel: Wird Riese Damjanovic zum Sturm-Anker?

Fünf Millionen Euro nahm Simon Rolfes in die Hand, um Aleksa Damjanovic zu verpflichten. Über Boni kann die Summe sogar auf acht Millionen Euro ansteigen. Kein Kleckerbetrag für einen 17-Jährigen, der im Profifußball ein noch nahezu unbeschriebenes Blatt ist. Bis zum Sommer wird Damjanovic noch für Roter Stern Belgrad auflaufen, dann steht der große Schritt in die Bundesliga an.

Schon bei Christian Kofane (19), der für etwas mehr als fünf Millionen Euro von Albacete Balompié aus der zweiten Liga in Spanien kam, bewiesen die Leverkusener ein gutes Händchen. Der Kameruner hatte allerdings schon im Seniorenbereich gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Bei Damjanovic ist der Knoten noch nicht geplatzt, in sieben Spielen bei den Profis blieb ihm ein Torerfolg bislang verwehrt.

Im Jugendbereich erzielte der Teenager aber reichlich Treffer. Das gelang ihm unter anderem auch, weil er mit 1,98 Meter Körpergröße eine unheimliche physische Präsenz besitzt. Gerade gegen junge Spieler in seinem Alter ein enormer Vorteil, den der U19-Nationalspieler einzusetzen wusste. Geht es bald gegen gestandene Bundesligaprofis, muss Damjanovic seine Manöver womöglich neu kalibrieren, da sein physischer Vorteil nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt.

Neue Qualitäten im Angriff

Als Zielspieler bietet er Trainer Kasper Hjulmand aber eine Option, die im Kader aktuell noch fehlt. Mit dem Rücken zum Tor ist Damjanovic stark. Er macht Bälle fest und bindet Spieler, öffnet so Räume für Teamkollegen und erwirtschaftet Zeit für seine Mannschaft, um im Kollektiv nachzurücken.

Dabei gerät nicht zu kurz, dass er selbst auch als Abschlussspieler infrage kommt und deshalb stets Torgefahr im gegnerischen Sechzehnmeterraum ausstrahlt. Das macht Damjanovic in seiner Rolle als Fixpunkt im Sturmzentrum trotzdem variabel. Auch gegen den Ball weiß er sich positiv einzubringen, läuft Verteidiger clever an und sorgt damit auch für den ein oder anderen hohen Ballgewinn.

Dass er allerdings noch keinen Torerfolg oder Assist bei seinen Einsätzen für Roter Stern verzeichnete, hängt mitunter auch an der fehlenden Präzision. Um auf hohem Niveau an seine Torquote aus der Jugend anzuknüpfen, muss er bei den finalen Pässen oder Abschlüssen noch an der Genauigkeit schrauben.

Gelingt es ihm, dahingehend ein paar Prozent nachzulegen, wird er aufgrund seines Talents auch trotz seines jungen Alters schon zeitnah eine wichtige Rolle im Kader von Bayer einnehmen können. Die Anlagen dazu besitzt Damjanovic, den Feinschliff müssen ihm die Leverkusener aber noch verpassen.