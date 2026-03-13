Menü Suche
FT-Kurve Weltmeisterschaft

Klopp schlägt Nagelsmann deutlich

von Julian Jasch
1 min.
Jürgen Klopp 2425 @Maxppp

Geht es nach den FT-Usern, sollte zeitnah ein Trainerwechsel beim DFB erfolgen. An einer Umfrage zum Thema, bei der 1895 Leser abstimmten, geht ein deutliches Voting hervor: 82 Prozent der Teilnehmer wünschen sich, dass Jürgen Klopp im Sommer auf Bundestrainer Julian Nagelsmann folgt.

Sollte Klopp im Sommer auf Nagelsmann folgen?
- Beendet
Bild wird erstellt

Nagelsmann ist seit September 2023 für die deutsche Nationalmannschaft verantwortlich, nach 29 Partien stehen 17 Siege sowie jeweils sechs Remis und Niederlagen zu Buche. Zuletzt sorgte der 38-Jährige mit einem ausführlichen Interview in Bezug auf die kommende WM für Gesprächsstoff. Klopp ist derweil als Global Sports Director für RB tätig, beim Getränkekonzern wird ein schneller Abgang aber anscheinend durchaus für möglich gehalten.

Weltmeisterschaft
Bundesliga
Deutschland
RB Leipzig
Julian Nagelsmann
Jürgen Klopp

