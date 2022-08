United macht Antony zum 100-Millionen-Mann

Ein wochenlanger Wechselpoker findet sein Ende. Flügelspieler Antony verlässt Ajax Amsterdam nach zähen Verhandlungen und wechselt zu Manchester United. Eine Einigung ist nach Klubangaben gefunden. Wie die Niederländer offiziell bestätigen, werden für die Dienste des 22-jährigen Brasilianers inklusive Boni bis zu 100 Millionen Euro fällig.

Ajax lässt nach den Verkäufen von Lisandro Martínez (ebenfalls Manchester United), Sébastien Haller (BVB), Ryan Gravenberch und dem ablösefreien Abgang von Noussair Mazraoui (beide FC Bayern) mit Antony den nächsten Leistungsträger diesen Sommer ziehen.

Auch ein Grund, warum Ajax erst ab einem Mondpreis schwach wurde. Antony war im Sommer 2020 für 15,75 Millionen Euro vom FC São Paulo in die Grachtenstadt gewechselt und steuerte in 82 Pflichtspielen 46 Torbeteiligungen bei.

