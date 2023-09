Einigung: Vuskovic vor Premier League-Wechsel

Die Zukunft von Luka Vuskovic liegt allem Anschein nach in England. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, ist sich der 16-jährige Innenverteidiger von Hajduk Split mit Tottenham Hotspur über eine Zusammenarbeit einig. Am Wochenende sei es auch zwischen den Klubs zu einem Durchbruch in den Verhandlungen gekommen. Die Ablöse liege im Bereich von 14 Millionen Euro.

Laut dem ‚Evening Standard‘ wird Vuskovic aber erst im Sommer 2025 nach London wechseln – wenn er 18 Jahre alt wird. Der Bruder des derzeit wegen eines Doping-Vergehens gesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (21) ist ein großes Talent, stand dem Vernehmen nach auch bei Paris St. Germain, Manchester City, dem FC Liverpool und weiteren Topklubs auf der Liste.