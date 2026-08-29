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Zetterer macht Platz für Atubolu

von Martin Schmitz - Quelle: leedsunited.com
Michael Zetterer beim Training von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Michael Zetterer wagt ein neues Abenteuer. Leeds United gibt die Verpflichtung des Torhüters von Eintracht Frankfurt bekannt. Der 31-Jährige wird die neue Nummer zwei hinter Neuzugang James Trafford (23) und unterschreibt bei den Peacocks einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro Ablöse an den Main.

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Der Abgang von Zetterer war eine wichtige Voraussetzung für die Verpflichtung von Noah Atubolu (24), der per Leihe mit Kaufpflicht vom SC Freiburg zur SGE gewechselt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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