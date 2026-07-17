FC Bayern: Davies-Entscheidung gefallen

Vereine aus Saudi-Arabien erkundigten sich zuletzt nach Alphonso Davies (25). Und auch der FC Bayern wäre bereit, den Linksverteidiger nach der 55-Millionen-Verpflichtung von Nathaniel Brown (23) bei einem passenden Angebot zu verkaufen.

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Davies hat aber andere Pläne. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ „ist ein Abschied kein Thema für Davies“. Trotz Brown-Transfer wolle er in München bleiben und um seinen Stammplatz kämpfen.

Erleichtern dürfte Davies diese Entscheidung der Verlängerungsdeal, den er und sein Berater Anfang 2025 mit den Bayern abgeschlossen hatten. Der neue Vertrag beschert ihm neben Top-Handgeld ein hohes Jahresgehalt von 15 Millionen Euro plus Zuschläge.