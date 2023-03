Details aus der BVB-Kabine: Bellingham verrät Traumverein

Der Transferpoker um Jude Bellingham ist in vollem Gang. Während sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund noch Hoffnungen auf einen Verbleib des hochbegabten Engländers machen, arbeitet Real Madrid hinter den Kulissen an einem Deal. Wie FT bereits exklusiv berichtete, trafen sich Chefscout Juni Calafat und Bellinghams Vater Mark am Dienstag in London.

Der Real-Verantwortliche präsentierte der Spielerseite dabei, wie man nach einem möglichen Transfer mit dem Mittelfeld-Juwel planen würde. Den 19-Jährigen wird das wohl gefreut haben. Denn nach FT-Informationen schwärmte Bellingham in der Vergangenheit in der BVB-Kabine bereits offen von den Königlichen. Er nannte Real sogar seinen Traumverein und verkündete, eines Tages für die Madrilenen spielen zu wollen.

Dass sich dieser Traum im Sommer erfüllen wird, ist damit aber natürlich nicht gesagt. Zwar wäre zumindest für Real der Zeitpunkt ein guter – bei Luka Modric (37) geht die Tendenz Richtung Trennung, sodass ein Kaderplatz im Mittelfeld frei werden könnte – doch auch andere Topklubs buhlen um Bellingham.

Ein Transfer nach Madrid ist Stand jetzt genauso wahrscheinlich wie eine Rückkehr in seine englische Heimat oder eben ein Verbleib in Dortmund. Klar ist hingegen: Das Thema Bellingham wird den BVB in den kommenden Monaten begleiten.