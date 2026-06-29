Kolo Muani vor Wechsel

Paris St. Germain und Juventus Turin stehen kurz vor einer Einigung über den Wechsel von Randal Kolo Muani. Nach exklusiven FT-Informationen soll der 27-Jährige für eine Saison an die Alte Dame verliehen werden, der Vertrag soll jedoch eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro enthalten. Der Deal soll in den kommenden Tagen unter Dach und Fach gebracht werden.

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Kolo Muani selbst hat Juventus bereits zugesagt. Für eine Rückkehr zum italienischen Klub, für den er bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 leihweise aufgelaufen war, ist der Angreifer bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. In der abgelaufenen Spielzeit war der ehemalige SGE-Profi für Tottenham Hotspur aktiv, die Leihe verlief jedoch äußerst erfolglos.