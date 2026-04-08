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Fortuna: Kommt VfB-Talent Olivier im zweiten Anlauf?

von Dominik Sandler - Quelle: Rheinische Post | Kronen Zeitung
1 min.
Christopher Olivier kämpft um den Ball @Maxppp

Nachdem sich Fortuna Düsseldorf im Winter schon mit Christopher Olivier vom VfB Stuttgart einig war, soll die Verpflichtung des 20-Jährigen jetzt im Sommer nachgeholt werden. Die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass der Zweitligist nach wie vor am Österreicher interessiert ist. Daran ändere auch die bevorstehende Verpflichtung von Rechtsverteidiger Steven van der Sloot (23) nichts.

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Olivier spielt beim VfB in der zweiten Mannschaft eine wichtige Rolle. Seine Leistungen haben auch andere Klubs auf den Plan gerufen, die ‚Kronen Zeitung‘ bringt in KAA Gent, RB Salzburg, Rapid Wien, Sturm Graz und dem Linzer ASK fünf weitere interessierte Vereine ins Spiel. Die Vielzahl an potenziellen Abnehmern könne laut der ‚RP‘ zu einer Ablöse führen, die für F95 nicht mehr stemmbar wäre.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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