Wolfsburg arbeitet an Stürmer-Transfer

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Der VfL Wolfsburg will sich einen neuen Stürmer sichern. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen bereits konkrete Gespräche, um Kento Shiogai noch in diesem Winter an Land zu ziehen. Der 20-jährige Japaner steht noch bis 2028 bei der NEC Nijmegen unter Vertrag. In der laufenden Saison in der niederländischen Eredivisie gelangen Shiogai sieben Tore in zwölf Spielen.

Unterdessen wollen die Wölfe auch noch die Innenverteidigung stärken. Interesse besteht laut ‚Sky‘ an Danilho Doekhi (27) von Union Berlin. Die Alternative ist der norwegische Nationalspieler Kristoffer Ajer (27) vom FC Brentford.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
