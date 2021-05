Hütter-Nachfolge: Eintracht kontaktiert Raúl

Ex-Schalker Raúl González Blanco, kurz Raúl, könnte in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ unter Berufung auf eigene Informationen berichten, ist der Spanier ein Kandidat auf die Nachfolge von Cheftrainer Adi Hütter.

Zum aktuellen Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid sollen die SGE-Verantwortlichen bereits Kontakt aufgenommen haben. Da sich der 43-Jährige mit der Castilla-Mannschaft aber zurzeit noch im Rennen um den Aufstieg in die zweite Liga befindet, habe man sich darauf verständigt, die Gespräche erst in der zweiten Monatshälfte fortzuführen. Grundsätzlich sehe Raúl die Eintracht aber als „reizvolle Aufgabe“ an, heißt es in dem Bericht.

In Frankfurt sei Raúl eine Alternative zu Oliver Glasner, der den VfL Wolfsburg zum Saisonende voraussichtlich verlassen wird. Ob die Real-Legende aber überhaupt verfügbar ist, ist unklar. Denn nachdem sich jüngst wieder Abschiedsgerüchte um Zinedine Zidane rankten, wurde Raúl auch mit dem Posten des Cheftrainers der ersten Mannschaft der Königlichen in Verbindung gebracht. Zu einem solchen Angebot würde der ehemalige Stürmer wohl kaum Nein sagen.