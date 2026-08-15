Hertha: Konkretes Angebot für Winkler

Für Marten Winkler könnte die heutige Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim (4:1), bei der er mit einem Treffer und zwei Vorlagen glänzte, die letzte im Trikot von Hertha BSC gewesen sein. Laut der ‚Bild‘ liegt für den Flügelflitzer ein konkretes Angebot vom RSC Anderlecht vor. Für einen Transfer sei aber eine siebenstellige Ablöse nötig, Hertha habe zuletzt 2,5 bis drei Millionen Euro gefordert.

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Winklers Vertrag in Berlin läuft 2027 aus. Schon im Mai nach dem verpassten Aufstieg bestätigte der 23-Jährige offen, dass er sich bereit für den nächsten Karriereschritt fühlt: „Man will sich immer weiterentwickeln. Mich reizt die Bundesliga sehr. Hier ist nichts abgeschrieben. Aber ich habe beim Verein hinterlegt, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte und mir einen Wechsel vorstellen kann. Jetzt schauen wir mal, was der Sommer bringt.“