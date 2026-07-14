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Offiziell Jupiler Pro League

Sommer unterschreibt Dreijahresvertrag

von Remo Schatz - Quelle: clubbrugge.be
Yann Sommer im Trikot von Inter Mailand @Maxppp

Yann Sommer (37) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Beim belgischen Erstligisten FC Brügge hat der frühere Bundesliga-Keeper einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Aufgrund seines ausgelaufenen Kontrakts bei Inter Mailand fließt keine Ablöse.

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Für die Nerazzurri stand Sommer seit 2023 unter Vertrag und gewann unter anderem zweimal den Scudetto, die italienische Meisterschaft. Insgesamt stand er für Inter in 139 Pflichtspielen zwischen den Pfosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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