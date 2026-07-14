Sommer unterschreibt Dreijahresvertrag

Yann Sommer (37) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Beim belgischen Erstligisten FC Brügge hat der frühere Bundesliga-Keeper einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Aufgrund seines ausgelaufenen Kontrakts bei Inter Mailand fließt keine Ablöse.

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The start of a new chapter. 🥰



Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026

Für die Nerazzurri stand Sommer seit 2023 unter Vertrag und gewann unter anderem zweimal den Scudetto, die italienische Meisterschaft. Insgesamt stand er für Inter in 139 Pflichtspielen zwischen den Pfosten.