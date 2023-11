Bayern diskutiert: Der Stand bei Mbappé

„Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab“, scherzte Bayern-Coach Thomas Tuchel Anfang der Woche in einem Interview mit dem französischen TV-Sender ‚Canal+‘. Auch wenn die Aussagen des 50-Jährigen selbstverständlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind: Völlig abwegig ist die Personalie offenbar nicht.

‚Sport1‘ berichtet, dass man sich an der Säbener Straße „mindestens Gedanken darüber machen“ würde, sollte sich die Gelegenheit bieten, Mbappé an Bord zu holen. Laut dem Fernsehsender ist der Name des pfeilschnellen Angreifers seit 2019 in „mehreren Diskussionen“ unter den Bayern-Verantwortlichen „lose“ zur Sprache gekommen.

Mbappés vertrackte Lage

Finanziell ist ein Mbappé-Transfer unter normalen Umständen selbst für einen gut aufgestellten Klub wie den FC Bayern nicht zu realisieren. Das Gesamtpaket aus Handgeld und Gehalt würde sich je nach Vertragslänge auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen. Und doch zeigt die Verpflichtung von Harry Kane (30), dass in München nichts unmöglich ist.

Hinzu kommt, dass sich der Franzose unweigerlich die Frage stellen muss, ob er seine Gehaltsvorstellungen über seinen sportlichen Ambitionen ansiedelt. Sollte Real Madrid tatsächlich Abstand von einer Verpflichtung des Ausnahmekönners nehmen, dürfte es in Europa jedenfalls kaum noch Klubs geben, die die astronomischen Gehaltswünsche von Mbappé erfüllen können.