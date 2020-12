M'gladbach: Wird Beyer erneut abgegeben?

Gestattet Borussia Mönchengladbach seinem Defensiv-Talent Jordan Beyer einen Abgang im Winter? Die Worte von Trainer Marco Rose lassen jedenfalls Raum für Spekulationen. „Wir sind mit Jordan Beyer im Austausch“, ließ der Gladbacher Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz durchblicken, „das erste Halbjahr war für ihn nicht zufriedenstellend, wofür eigentlich niemand etwas konnte.“

Nach wie vor habe man „Vertrauen in ihn und sein Talent“, fügte Rose an, was auf ein erneutes Leihgeschäft hindeuten könnte. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Beyer ein gelungenes Gastspiel beim Hamburger SV bestritten, bei dem der 20-Jährige dringend benötigte Spielpraxis sammeln konnte. Eine hartnäckige Corona-Erkrankung warf Beyer im Herbst allerdings weit zurück, weshalb der auch zentral einsetzbare Rechtverteidiger in der laufenden Spielzeit bislang noch nicht zum Einsatz kam.