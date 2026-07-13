Nach WM-Fiasko: Millionenloch in DFB-Kassen

Das sportliche Desaster bei der WM hat für den DFB auch große finanzielle Folgen. Das erklärt Stephan Grunewald, der Finanzchef des Verbands, gegenüber dem ‚kicker‘: „Das Defizit liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro, wobei wir das Ist-Ergebnis aus Abrechnungsgründen final erst im Herbst benennen können.“ Die Rechnung der Bosse war offenbar sehr optimistisch. Ins Plus wäre der DFB erst bei einem Finaleinzug gekommen, so Grunewald: „Die wirtschaftliche Stabilität des DFB ist und bleibt davon abhängig, ob die Herren-Nationalmannschaft erfolgreich ist.“

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Wichtig: „In dieser Rechnung sind Sondereffekte nicht inkludiert, also Abfindungen für unser bisheriges Trainerteam oder mögliche Ablöse für neue.“ Hinzu kommen also noch mindestens 6,8 Millionen Euro, die der DFB Julian Nagelsmann nach der Trennung zahlen muss. Zudem ist nicht klar, ob weitere Zahlungen für potenzielle neue Co-Trainer zu leisten sind, die aktuell noch unter Vertrag stehen. Für Jürgen Klopp, den designierten Nagelsmann-Nachfolger, wird nach derzeitigem Stand keine Ablösesumme an Red Bull fällig.