Der AC Mailand will im Januar unbedingt Verstärkung fürs Sturmzentrum an Bord holen. Ein Kandidat ist italienischen Medien zufolge Endrick (20) von Real Madrid. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wurde sogar Brasilien-Legende Kaká als Vermittler eingeschaltet.

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Darüber hinaus sollen den Italienern konkrete Zahlen vorschweben. Die Rede ist von einer Leihe samt Kaufverpflichtung (60 Millionen plus zehn Millionen Boni). Auch eine Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro würde man den Königlichen gewähren – und dennoch gestaltet sich eine Verpflichtung schwierig.

Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt, dass Real-Cheftrainer José Mourinho sein Veto eingelegt hat. Er wolle Endrick halten. Deshalb rückt jetzt ein anderer Kandidat wieder in den Fokus: Nicolò Tresoldi.

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Tresoldi schon im Winter weg?

Die Mailänder haben den deutschen U21-Nationalstürmer seit geraumer Zeit im Blick. Tresoldi selbst soll seit Kindheitstagen Milan-Fan sein und lediglich auf einen Anruf seines Lieblingsklubs warten. Und der FC Brügge?

Die Belgier sollen im Winter 60 Millionen Euro Ablöse für den 1,86 Meter großen Rechtsfuß aufrufen. Grundsätzlich scheint den Rossoneri ausreichend Budget zur Verfügung zu stehen, an einem Wettbieten mit der Premier League wolle man sich aber nicht beteiligen, führt die ‚Gazzetta dello Sport‘ aus.