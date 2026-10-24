Kompany-Zusammenbruch: Der aktuelle Stand

Wie geht es Vincent Kompany?

Das Wichtigste vorab: Der Vincent Kompany ist in einem stabilen Zustand und wird medizinisch betreut.

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Was ist passiert?

Am Freitag beobachtete der Trainer des FC Bayern eine Trainingseinheit der zweiten Mannschaft, als er neben Coach Dante zusammenbrach. Ein Notarzt war schnell vor Ort. Per Krankenwagen musste Kompany ins Krankenhaus gebracht werden.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Unter der Anzeige geht's weiter October 23, 2026

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Wie kam es dazu?

Kompany plagte sich in der zurückliegenden Woche mit einem Infekt herum, sagte selbst: „Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf.“ Nachdem der Belgier am Wochenende gegen RB Leipzig (6:1) im Schongang auf der Bank saß und keine Interviews gab, machte er am Montag und Dienstag eine Pause.

Am Mittwoch gegen den FC Arsenal (2:2) war er wieder dabei. Die Infektion führte laut der ‚Bild‘ auch zu körperlichen Schmerzen, etwa beim Treppensteigen. Laut ‚Absolut Bayern‘ verbrachte Kompany vor wenigen Tagen bereits eine Nacht im Krankenhaus, wurde dabei ohne Ergebnis intensiv durchgecheckt.

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Hat sich Kompany zu wenig geschont?

Der ‚Bild‘ zufolge gilt Kompany Bayern-intern als Workaholic. Mitarbeiter und Spieler machten sich zuletzt immer wieder mal Sorgen ob seines hohen Pensums. Im Bericht der Boulevardzeitung heißt es, dass Kompany „zu wenig schläft, kaum noch selbst Sport treibt, zu unregelmäßig isst, sehr viel Kaffee trinkt.“ Das Blatt konstatiert: „Zu wenig Schonung, zu viele Aufgaben für das akribische Arbeitstier Vinnie.“

Dazu passt: Bayern-Sportchef Max Eberl verriet am Rande des Arsenal-Spiels, dass es schwierig gewesen sei, Kompany von seinen zwei Krankentagen zwecks Schonung und Untersuchungen am vergangenen Montag und Dienstag zu überzeugen.

Wann ist er wieder fit?

Fürs erste springt Kompanys Trainerteam für den Chef in die Bresche. Federführend ist dabei Co-Trainer Aaron Danks, der das Team am Sonntag (17:30 Uhr) beim SC Freiburg anleiten wird. Wann Kompany zurückkehren wird, ist noch offen. Laut ‚Absolut Bayern‘ besteht der Rekordmeister jetzt darauf, dass Kompany eine ausgiebige Pause macht und erst zurückkehrt, „wenn er wieder vollständig genesen ist.“

Wie reagiert der FC Bayern?

Eberl ließ sich gestern zitieren: „Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt. Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt.“ Bemerkenswert: Das für den heutigen Samstag (14 Uhr) angesetzte Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft des FCB gegen die DJK Vilzing wurde abgesagt.