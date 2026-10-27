United: Fluchtplan für Fernandes?

Mitten in der großen Krise bei Manchester United öffnet sich für Bruno Fernandes eine Tür für einen Transfer. Der AC Mailand beschäftigt sich laut ‚Calciomercato.com‘ mit dem portugiesischen Spielmacher der Red Devils. Nachdem Trainer Michael Carrick den Kapitän gegen den AFC Bournemouth (0:3) auf der Bank sitzen ließ, wächst bei Milan die Hoffnung darauf, dass der portugiesische Nationalspieler bereit für einen Wechsel ist.

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Der Kostenfaktor könnte aber zum Problem werden. Im Vertrag des 32-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verankert. Das Arbeitspapier von Fernandes ist allerdings nur noch bis Sommer datiert. Per Option könnte United den Vertrag um ein Jahr verlängern. Auch für den Fall, dass beide Seiten sich mit einer vorzeitigen Trennung beschäftigen sollten, könnte der Premier League-Klub davon Gebrauch machen, um einen ablösefreien Wechsel zu verhindern.