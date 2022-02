United plant neuen Vertrag für de Gea

Manchester United will Torhüter David de Gea in absehbarer Zeit mit einem neuen Vertrag austatten. Laut der ‚Sun‘ wollen die Red Devils zunächst eine Option ziehen, um das aktuelle Arbeitspapier bis 2024 auszudehnen. Damit will sich United mit Blick auf die künftigen Verhandlungen mehr Zeit erkaufen.

Nach einem Leistungstief im Vorjahr ist de Gea mittlerweile wieder unangefochtener Leistungsträger und in der bisher eher enttäuschenden Saison der Red Devils einer der wenigen Konstanten im Team. Der 31-jährige Schlussmann hat daher wohl trotz Corona keine großen Gehaltseinbußen bei seinem künftigen Vertrag zu befürchten. Seit inzwischen Elf Jahren hütet der Spanier erfolgreich das Tor in Manchester und soll dies auch in den kommenden Jahren tun.