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Bundesliga

BVB: Nmecha ist zurück

von Tom Kunze - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Felix Nmecha vom BVB @Maxppp
BVB Frankfurt

Borussia Dortmund kann am Wochenende wieder auf die Dienste von Felix Nmecha (25) und Niklas Süle (30) zurückgreifen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, stehen sowohl der Mittfeldakteur als auch der Innenverteidiger für das heutige Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr) nach ihren Zwangspausen erstmals wieder im BVB-Aufgebot. Zuvor laborierten die beiden jeweils an einer Knieverletzung.

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Während Nmecha aufgrund seines Außenbandrisses die jüngsten fünf Bundesligaspiele aussetzen musste, fehlte Süle seit seiner Verletzung im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am 30. Spieltag (1:2). Insbesondere mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer war lange Zeit unklar, ob Nmecha rechtzeitig fit wird. Aufgrund der vorzeitigen Kader-Rückkehr des sechsfachen Nationalspielers scheint eine WM-Teilnahme nun im Bereich des Möglichen. Süle darf derweil auf ein Abschiedsspiel für den BVB hoffen. Zuletzt kündigte der 49-fache Nationalspieler sein Karrienende für den Sommer an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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