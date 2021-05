Wagner ein Thema bei West Brom

David Wagner könnte in Kürze einen neuen Job antreten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 49-Jährige bei West Bromwich Albion ein Kandidat auf die Nachfolge von Sam Allardyce, der kürzlich seinen Abschied verkündete. Als Alternativen zu Wagner gelten Steve Cooper, Chris Wilder und Frank Lampard.

West Brom muss nach einer Saison in der Premier League direkt wieder den Weg in die zweitklassige Championship antreten. Wagner kennt die Liga aus seiner Zeit bei Huddersfield Town, die er in der Saison 2016/17 in die Premier League führte.