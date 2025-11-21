Menü Suche
Wunschspieler Read: Bayern bekommt ein Problem

Der FC Bayern plant bereits den Kader der kommenden Saison. Givairo Read ist dabei ein möglicher Neuzugang. Doch nun gibt es starke Konkurrenz.

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Givairo Read in der Champions League @Maxppp

Der FC Bayern schaut sich für die kommende Saison nach einem weiteren Außenverteidiger um. Der Topkandidat hört dabei auf den Namen Givairo Read. 25 bis 35 Millionen Euro Ablöse stehen für den niederländischen U19-Europameister im Raum.

Nun tut sich für die Münchner ein großes Problem auf. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist auch Manchester City heiß auf Read. Der aus Abu Dhabi finanzierte englische Großklub kann mit Scheinen nur so um sich werfen. Bei einem Wettbieten wären die Bayern chancenlos.

So weit ist es allerdings noch nicht, auch wenn Romano unterstreicht, dass beide Klubs sehr angetan sind von Read. Die Bayern sind allerdings einen Schritt voraus und haben schon Gespräche mit dem Lager des 19-Jährigen geführt. Nun heißt es erstmal abwarten.

Bayerns Alternativen

Gelingt die Verpflichtung von Read nicht, gibt es weitere Alternativen. Luka Hodak (19) von Hajduk Split wurde zumindest schon beobachtet. Und dann ist da ja noch das Gerücht um Alejandro Grimaldo (30) von Bayer Leverkusen. Der Freistoßspezialist ist zwar auf der linken Abwehrseite beheimatet, könnte es aber Josip Stanisic (25) ermöglichen, häufiger auf der angestammten rechten Bahn zu spielen. Die neueste Spur führt derweil nach Brasilien, wo Linksverteidiger Souza (19/FC Santos) ins Blickfeld des deutschen Rekordmeisters geraten ist.

