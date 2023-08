De Ketelaere stimmt Milan-Abschied zu

Charles De Ketelaere wird den AC Mailand zeitnah verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 22-jährige Belgier einem Klubwechsel zu Atalanta Bergamo zugestimmt. Eine grundsätzliche Einigung zwischen den Vereinen besteht schon seit dem Wochenende, ein Deal hing bislang noch am grünen Licht des Offensivakteurs.

Der zwölfmalige Nationalspieler wird Romano zufolge für eine Leihgebühr von drei Millionen Euro für ein Jahr zu Atalanta wechseln. Im Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 23 Millionen, hinzukommen vier Millionen an Bonuszahlungen. Somit kann Milan die 35 Millionen, die man vor einem Jahr an den FC Brügge für De Ketelaere annähernd wieder einspielen.