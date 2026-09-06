Borussia Mönchengladbach befindet sich nach der desolaten vergangenen Spielzeit auch in dieser Saison schon nach Spieltag zwei wieder im Krisenmodus. Auf das 0:3 gegen RB Leipzig folgte am gestrigen Samstagnachmittag ein 3:4 gegen die SV Elversberg nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung. Während Kapitän Tim Kleindienst verbal auf die Mannschaft einprügelte, steht medial vor allem der Trainer im Fokus.

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Eugen Polanski, der bereits in der Vorsaison mehrfach nur knapp dem Rauswurf entging, muss schnell liefern. Auf der Pressekonferenz nach dem Elversberg-Fiasko fand der 40-Jährige deutliche Worte: „Für uns fühlt sich das Spiel nicht nur scheiße an, sondern es war am Ende auch Scheiße.“ Er spüre seine brenzlige Lage: „Wenn du Spiele nicht gewinnst, ist man grundsätzlich unter Druck.“

Schröder will reden

Polanksi hatte zum vierten Spieltag der vergangenen Spielzeit von Gerardo Seoane übernommen, erst übergangsweise, dann fest. Doch unumstritten war der Ex-Profi nie, fußballerisch konnte sein Team bisher nicht überzeugen. Und der letztlich klar erreichte Klassenerhalt schien eher der schwachen Konkurrenz geschuldet.

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Im Sommer sollte ein Neustart her, das Co-Trainerteam des Trainernovizen wurde um mehr Erfahrung erweitert, zumindest auf den ersten Blick gut durchdachte Transfers wurden getätigt. Doch das Ergebnis blieb bisher gleich – was wohl zum Teil auch auf einige bittere Verletzungen im Kader zurückgeführt werden kann.

Daher wollte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Spiel in der Mixed Zone noch nicht vorzeitig urteilen: „Es ist wichtig, klar zu bleiben und nicht nach zwei Spieltagen alles in Schutt und Asche zu legen.“ Dennoch gebe es „zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison“ klaren internen Redebedarf.