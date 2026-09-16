Klopp aufgepasst: Last Minute-Vorstoß bei Ebnoutalib

Bundestrainer Jürgen Klopp wird Younes Ebnoutalib in sein erstes DFB-Aufgebot berufen. Doch damit ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Stürmer von Eintracht Frankfurt für Deutschland auflaufen wird. Wie FT erfuhr, nominiert auch Marokko den 23-Jährigen für seine anstehenden Länderspiele.

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Für Ebnoutalib steht jetzt die schwierige Entscheidung an. Zwar ist er in Frankfurt geboren, hat aber marokkanische Wurzeln.

Sein Vater Faissal kam 1970 in Marokko zur Welt, zog 1990 nach Frankfurt und gewann 2000 unter deutscher Flagge Silber im Taekwondo bei den Olympischen Spielen in Sydney.

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Ebnoutalib in guter Form

Younes Ebnoutalib startete glänzend in die neue Saison, sammelte in den ersten vier Pflichtspielen sechs Scorerpunkte. Das fiel auch Klopp auf, der zuletzt öffentlichkeitswirksam um den bulligen Rechtsfuß warb. Am morgigen Donnerstag um 10 Uhr wird Klopp sein Aufgebot für die Nations League bekanntgeben.