James nie mehr für Real – geht es nach London?

Wo spielt James Rodríguez in der kommenden Saison? Sicher ist nur: Nicht für Real Madrid. Laut der ‚as‘ wird der kolumbianische Edeltechniker kein Spiel mehr für die Königlichen bestreiten – weder in der Champions League, noch in der kommenden Spielzeit.

Real ist bereit, James vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen, eine Perspektive hat der 29-Jährige unter Meistertrainer Zinedine Zidane nicht mehr. Aber wo geht es hin? Die ‚as‘ zählt mit Paris St. Germain, Atlético Madrid und dem FC Arsenal drei mögliche Ziele auf.

Die Gunners seien bisher am stärksten interessiert, jedoch ist James mit Willian (31, FC Chelsea) und Philippe Coutinho (28, FC Barcelona) nur einer von drei prominenten Kandidaten für das offensive Mittelfeld. Ein Wechsel zu Atlético wiederum erscheint nach den skeptischen Worten von Vereinspräsident Enrique Cerezo eher unwahrscheinlich.