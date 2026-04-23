Bochum: Wie geht’s weiter mit Bero?

Noch ist nicht klar, ob Matus Bero auch in der kommenden Saison für den VfL Bochum aufläuft. Der Kapitän des VfL macht den Fans gegenüber der ‚WAZ‘ aber Hoffnung: „Meine Zukunft ist noch nicht geklärt. Es gibt immer eine Chance – auch, dass ich hierbleibe.“ Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Ende Juni aus.

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Sein Trainer Uwe Rösler würde sich über einen Verbleib des Slowaken jedenfalls freuen: „Er kann sich gut einschätzen, hat Selbstvertrauen und weiß, wie gut er ist. Er gibt jetzt Vollgas, um sich zu empfehlen für alle möglichen Optionen. Ich weiß nicht, ob wir eine Option sind.“ Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr erlebt Bero mit dem VfL eine schwierige Saison, der Klassenerhalt ist vier Spieltage vor dem Ende noch immer nicht in trockenen Tüchern.