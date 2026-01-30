Im Winter: Neuer Angreifer für Augsburg?

Der FC Augsburg blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive offenbar nach Rumänien. Die Fuggerstädter erwägen eine Verpflichtung von Stefan Baiaram, berichtet die rumänische ‚Gazeta Sporturilor‘. Ein offizielles Angebot für den Angreifer von CS U Craiova sei bislang aber noch nicht eingereicht worden.

Für den Conference League-Vertreter kommt der 23-Jährige, der sowohl über die Außen als auch im Zentrum agieren kann, in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf elf Tore und vier Assists in 33 Pflichtspielen. Für die rumänische A-Nationalmannschaft lief Baiaram bislang zweimal auf (ein Tor). Sein Vertrag in Craiova läuft bis 2028. Ein fünf Millionen Euro hohes Angebot von Roter Stern Belgrad wurde Berichten zufolge Mitte Januar abgelehnt.

Die Augsburger holten im Winter für den Sturm bereits leihweise Michael Gregoritsch (31/Bröndby IF) sowie Rodrigo Ribeiro (20/Sporting Lissabon) an Bord. Für die Bundesligisten ist das laufende Transferfenster bis zum 2. Februar (20 Uhr) geöffnet.