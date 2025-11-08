Wirtz zieht bittere Liverpool-Bilanz

Den Start beim FC Liverpool hat sich Florian Wirtz ganz anders vorgestellt. Nach seinem 125 Millionen Euro schweren Wechsel kommt der deutsche Nationalspieler in 15 Spielen erst auf drei Vorlagen, ein eigener Treffer gelang dem 22-Jährigen noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um die ausbaufähige Bilanz weiß auch Wirtz selbst. „Natürlich stimmen die Zahlen im Moment noch nicht aber ich versuche einfach, in jedem Spiel mein Bestes zu geben – das tue ich immer – und ich bin froh, dass ich einige Chancen kreieren kann“, erklärt der gebürtige Pulheimer gegenüber vereinseigenen Medien.

Nachdem er in den vergangenen Wochen immer wieder auf der Bank Platz nehmen musste, durfte der Edeltechniker unter der Woche gegen Real Madrid (1:0) wieder von Beginn an ran. „Ich habe es einfach genossen zu spielen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich überhaupt spielen würde. Deshalb war ich froh, dass ich spielen konnte“, verrät Wirtz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ambitionierte Pläne

Für die kommenden Wochen nimmt sich der Mittelfeldspieler viel vor: „Ich glaube, ich habe bereits eine gute Verbindung zu meinen Mitspielern auf dem Platz. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen und Monaten mehr Tore erzielen.“ Am morgigen Sonntag geht es im Topspiel gegen Manchester City (17:30 Uhr), möglicherweise gelingt dem Ex-Leverkusener dort sein erstes Erfolgserlebnis.