Drei Wechsel-Ziele für ter Stegen

Die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona ist festgefahren, Aussicht auf Spielzeit gibt es für das Urgestein im Grunde gar nicht. Das weiß auch Julian Nagelsmann, der daher schon zu Wochenbeginn Spielpraxis für ter Stegen zur Bedingung für eine WM-Teilnahme machte.

Der Bundestrainer betonte jedoch auch: „Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach. Ich stelle nicht die Bedingung, dass er bei einem Topklub spielen muss. Du musst ja ein Klub sein, der im Winter nicht so zufrieden ist. Sonst holst du dir im Normalfall keinen Torwart dieser Güteklasse.“

Klar ist auch: Ter Stegen muss womöglich bereit sein, zumindest für eine halbjährige Leihe auf eine Menge Gehalt zu verzichten. Sein bestens dotierter Vertrag bei Barça läuft noch bis 2028.

FT hat in Gedankenspielen drei mögliche Ziele für den 33-Jährigen ausfindig gemacht:

FC Chelsea

Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United: Bei Klubs aus der Premier League wird ter Stegen immer wieder mal gehandelt. Nicht zuletzt, da für Engländer auch das Gehalt des Ex-Gladbachers stemmbar wäre. Besonders interessant könnte ein Engagement beim Champions League-Teilnehmer FC Chelsea sein. Berichte, wonach die Blues nicht vollends zufrieden mit ihrer fehleranfälligen Nummer eins Robert Sánchez (27) sind, reißen nicht ab. Ter Stegen würde gerade als fußballerisch starker Keeper gut zur Philosophie von Trainer Enzo Maresca passen.

Ajax Amsterdam

Auch bei Ajax wird traditionell auf ein gepflegtes Aufbauspiel gesetzt. Aktuell ruckelt es beim niederländischen Rekordmeister aber gewaltig. Letzter in der Champions League und nur Vierter in der Eredivisie: Ter Stegen wäre ein Statement-Transfer für Ajax. Die Konkurrenz wäre zudem nicht das größte Problem, denn mit Remko Pasveer hütet aktuell ein 42-Jähriger den Ajax-Kasten.

Besiktas

Im Sommer wurde ter Stegen bis zu seiner Rückenoperation noch heiß beim Istanbuler Klub Galatasaray gehandelt. Geht es nun zum Stadtrivalen Besiktas? Entsprechende Gerüchte kursieren in der Türkei bereits. Ähnlich wie Ajax hinkt Besiktas aktuell den eigenen sportlichen Erwartungen hinterher. Im Tor wurde Mert Günok (36) zuletzt von Ersin Destanoglu (24) abgelöst. Für ter Stegen überwindbare Hürden.