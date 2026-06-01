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Offiziell Premier League

Rekordspieler Milner macht Schluss

von Dominik Sandler
3 min.
James Milner im Brighton-Trikot @Maxppp

Mit 40 Jahren hängt James Milner die Schuhe an den Nagel. Wie der Engländer auf seinen Social Media-Kanälen bekanntgibt, ist nach der jüngst abgelaufenen Saison Schluss. Der zentrale Mittelfeldspieler war seit drei Jahren bei Brighton & Hove Albion am Ball.

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Seine gesamte Karriere verbrachte der 61-fache englische Nationalspieler in der Premier League, wo er auf insgesamt 658 Spiele kommt und damit der Rekordspieler ist. Seine erfolgreichsten Jahre erlebte Milner bei Manchester City (2010-2015) und dem FC Liverpool (2015-2023). Die Premier League konnte er drei Mal gewinnen, die Champions League 2019 mit den Reds.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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