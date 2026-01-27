45 Millionen für Kofane nicht genug

Bewerber für Christian Kofane beißen bei Bayer Leverkusen auf Granit. Informationen von ‚Sky‘ zufolge haben die Rheinländer in den vergangenen Tagen Angebote aus England und Saudi-Arabien in Höhe von 45 Millionen Euro für den 19-jährigen Angreifer abgelehnt. Zuletzt hatte Al Hilal Interesse angemeldet.

Seit seiner Ankunft im Sommer kommt Kofane für Bayer auf fünf Tore und fünf Vorlagen in 25 Partien. Seine Leistungen haben sogar Real Madrid auf den Plan gerufen. Im Winter ist der Kameruner aber unverkäuflich, einen Leistungsträger wollen die Leverkusener laut ‚Sky‘ in diesem Transferfenster nicht mehr abgeben. Auch Aleix García (28), an dem Atlético Madrid baggert, sowie Martin Terrier (28), für den Anfragen unter anderem von der SSC Neapel eingegangen sind, sollen bleiben.