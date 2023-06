Lienhart verlängert in Freiburg

Der SC Freiburg arbeitet daran, dass aktuelle Erfolgsteam zusammenzuhalten. Wie die Breisgauer verkünden, hat Philipp Lienhart seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit macht der Klub wie gewohnt keine Angaben. Der 26-jährige Österreicher war in der abgelaufenen Saison in der Innenverteidigung neben Matthias Ginter (29) gesetzt.

„Philipp stellt eine feste Säule in unserer Mannschaft dar. Es passt sowohl sportlich als auch menschlich. Durch seine hohe Qualität und Intelligenz kann er jegliche Position in unseren unterschiedlichen Defensivformationen ausfüllen. Es freut uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen können“, so Sportdirektor Klemens Hartenbach.

